Челябинск, 6 апреля, 2019, 00:18 — ИА Регнум. Стихотворение М. Ю. Лермонтова «Бородино» выучила наизусть трехлетняя жительница Челябинска Ева Поповцева, сообщает сайт «Хорошие новости».

Луи-Франсуа Лежен. Бородинское сражение. 1822

Девочка рассказывает это длинное стихотворение за четыре минуты. По словам Юлии Поповцевой, матери Евы, они учили «Бородино» неделю, пока ребенок сидел дома во время простуды. За день учили по 15−20 строк.

Ева во время знакомства со стихотворением задавала матери разные вопросы, в том числе о том, почему французы напали на Москву, уточняла смысл непонятных ей слов.

«Я ей всё объясняла, так что Ева понимает смысл стихотворения», — сказала Юлия Поповцева.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце марта в Челябинске шестилетний Давид Гачечиладзе выполнил нормативы ГТО с золотым знаком отличия.