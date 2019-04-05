Лондон, 5 апреля, 2019, 22:59 — ИА Регнум. Несмотря на то, что конфликт в Ливии пока не привел к ограничениям поставок нефти, новости из африканской страны подстегнули нефтяные цены, 5 апреля передает агентство Reuters.

All-pix.com Нефтяная вышка

«Ситуация в Ливии поддерживает цены, хотя нефть пока продолжает поступать», — сообщил журналистам представитель Again Capital LLC Джон Килдуфф.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля «Ливийская национальная армия» Халифы Хафтара начала штурм Триполи. Нефть Brent побила рекорд 2019 года и завершила неделю торгов на $70,34 за баррель.

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