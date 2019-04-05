Тюмень, 5 апреля, 2019, 22:56 — ИА Регнум. Противоречивая информация приходит из Тюмени о том, что молодая семья якобы случайно выбросила в мусор несколько миллионов рублей, вырученных от продажи квартиры, но затем смогла их найти на мусоросортировочном заводе.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусор

Информация о подобном инциденте появилась 3 апреля на портале tmn.aif.ru. Журналистка портала побывала на тюменском мусоросортировочном заводе, где была организована пресс-конференция. Журналистка пообщалась с рабочими, которые производят ручную сортировку мусора на начальных этапах, и те рассказали, что довольно часто находят в мусоре ценные вещи.

Начальник цеха мусоросортировочного завода Виктор Загидулин рассказал историю, согласно которой в его практике был такой случай, когда на завод обратилась молодая семейная пара.

«Они рассказали, что перевезли мать к себе, а ее квартиру продали. Деньги сложили в пакет и оставили дома. Мама, прибираясь, случайно перепутала этот пакет с отходами и выбросила вместе с мусором в контейнер», — поведал Загидулин.

Работники завода вошли в положение молодых людей и разрешили им перерыть вручную аж 12 тонн мусора, в которых мог находиться тот самый пакет с деньгами.

И по рассказу Загидулина, пакет с деньгами был-таки найден. Когда именно это произошло, он не уточнил.

История эта была подхвачена средствами массовой информации, в том числе федеральными.

Однако теперь компания «Тюменское экологическое объединение» (ТЭО), которая является единственным региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами в Тюменской области, заявляет, что подобного случая на тюменском мусоросортировочном заводе никогда не было.

«Компания информирует, данного факта на предприятии не было, к деятельности тюменского МСЗ и работникам компании данная история никакого отношения не имеет», — заявили в пресс-службе компании.