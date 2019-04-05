Вашингтон, 5 апреля, 2019, 22:53 — ИА Регнум. Вашингтон вводит санкции в отношении компаний, связанных с поставками венесуэльской нефти на Кубу. Об этом 5 апреля сообщил вице-президент США Майк Пенс.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

По его словам, санкции затронут две компании, осуществляющие поставки нефти, а также 34 судна, используемые государственной нефтегазовой компанией Венесуэлы PDVSA.

Напомним, что США с начала 2019 года уже неоднократно расширяли санкции против Венесуэлы. В том числе под ограничительные меры попали компания PDVSA и персонально её руководитель, министр нефти Венесуэлы Мануэль Кеведо.