Лондон, 5 апреля, 2019, 22:47 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть закончили торги вблизи новых рекордных значений, установленных ранее во время сессии, 5 апреля передает агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Рост цен на нефть

К концу торгов нефть марки Brent установилась на уровне $70,34 за баррель (+94 цента, или +1,35%), вблизи максимума сессии $70,46 за баррель — рекордного значения с 12 ноября 2018 года. Нефть WTI выросла до $63,08 за баррель (+98 центов, или +1,58%). Ранее в ходе торгов WTI достигла $63,24 за баррель, самого высокого уровня с 6 ноября 2018 года.

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