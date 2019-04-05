Дамаск, 5 апреля, 2019, 22:46 — ИА Регнум. В Сирии около тысячи человек смогли выйти из лагеря беженцев «Рукбан», сообщил 5 марта на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Виктор Купчишин.

jeyeonwon Сирийские беженцы

Он уточнил, что 985 мирных жителей вышли за 4 апреля через пункт «Джелеб».

"Все они доставлены на пункты временного пребывания в районе города Хомс. Им оказана необходимая квалифицированная помощь, они обеспечены питанием и проживанием», — сказал Виктор Купчишин.

Тем не менее в условиях, близких к гуманитарной катастрофе, в лагере продолжают оставаться десятки тысяч людей.

При этом военные США, возле базы которых расположен лагерь «Рукбан», так и не позволяют представителям сирийского правительства проследовать в лагерь через запретную зону вокруг базы США Эт-Танф.