Ростов-на-Дону, 5 апреля, 2019, 22:45 — ИА Регнум. Улучшений в сфере жилищно-коммунального хозяйства в Ростовской области не наблюдается. К такому мнению пришло большинство участников опроса, которое провели специалисты «Регионального информационно-аналитического центра» по заказу донского министерства экономики. В опросе приняли участие 38,3% горожан и 61,7% жителей сельской местности.

Иван Шилов ИА REGNUM ЖКХ

Около 50% респондентов не удовлетворены качеством предоставляемых коммунальных услуг. Даже в сравнении с 2017 годом никаких улучшений в области ЖКХ не произошло.

По мнению участников опроса, действующие на рынке ЖКХ организации устанавливают высокие цены и предлагают низкое качество услуг. Наиболее недовольны коммунальной сферой жители Шахт и Таганрога, а также Красносулинского района, сообщает портал donnews.ru.

ИА REGNUM напоминает, что вопросы ЖКХ в Ростовской области курирует заместитель донского губернатора Сергей Сидаш. Министерство ЖКХ Ростовской области с ноября 2016 года возглавляет Андрей Майер.