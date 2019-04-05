Вашингтон, 5 апреля, 2019, 22:38 — ИА Регнум. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что «надеется» на лидера Северной Кореи Ким Чен Ына и его ежегодное послание народному собранию, 5 апреля передает агентство Reuters.

The White House Майкл Помпео и Ким Чен Ын

«Я не ожидаю, что будет большой сюрприз. Но я надеюсь, что он поделится своими чувствами, которые говорят: нам нужно сотрудничать с Соединенными Штатами», — сообщил Помпео.

Помпео также сообщил, что «уверен» в проведении в недалеком будущем третьего саммита между Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом.

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