Москва, 5 апреля, 2019, 22:34 — ИА Регнум. После продолжительной болезни скончался депутат Госдумы, экс-директор ФСБ Николай Ковалёв («Единая Россия»). Парламентарий представлял Орловскую область, входил в состав комитета по безопасности и противодействию коррупции.

Duma.gov.ru Николай Ковалёв

Коллеги соболезнуют родным и близким Ковалёва.

«Прежде всего, он был настоящим борцом и отзывчивым человеком. Много хороших и добрых воспоминаний связано с ним. Не верится, что его больше с нами нет. Светлая память», — написал руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Ковалёв родился 6 августа 1949 года. Возглавлял ФСБ в 1996—1998 годах. Впервые был избран в Госдуму в 1999 году.