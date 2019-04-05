Тула, 5 апреля, 2019, 22:23 — ИА Регнум. Вопросы экологии, образования, цифровой экономики, социальной политики и, как следствие, кадровые изменения — за несколько дней в правительстве Тульской области успевают пройти по всем ведущим сферам жизнедеятельности, где-то вникнув и докопавшись до корней, в других случаях пройдясь по основным вехам.

Иван Шилов ИА REGNUM Алексей Дюмин

Впрочем, основным аспектом деятельности губернатора Алексея Дюмина и, как показывает время, его команды остаются люди и их проблемы, за решение которых отвечает каждый чиновник, подозревая, что будет в случае промедления и игнорирования.

Час контроля

24 тысячи обращений от граждан в 2018-м, против 27 тысяч — в 2017 году. Данные статистики портала «Открытые данные правительства Тульской области» уже позволяют делать вывод, что вопросы туляков и жителей региона рассматриваются в беспрерывном формате и имеют свои плоды. Начиная с апреля, губернаторский «Час контроля» проходит в новом формате. Обращения граждан теперь рассматриваются Алексеем Дюминым с участием заявителей и руководителей органов исполнительной власти региона. Власти собираются рассматривать жалобы каждый месяц.

Практически с момента прихода на работу в правительство региона глава области взял за правило еженедельно разбирать по нескольку вопросов от населения. Поговаривали, что областные и муниципальные чиновники боялись совещаний до дрожи в коленях, ведь именно тогда, зачастую, Алексей Дюмин принимал важные кадровые решения.

К примеру, после рассмотрения жалоб из Богородицкого района Дюмин жестко раскритиковал работу молодого главы местной администрации Ираклия Маградзе.

«Я уже не раз указывал на то, что Богородицкий район слишком часто звучит в негативном ключе. В самых разных вопросах. Ваши показатели эффективности работы вплотную приблизились к критической точке. Каждому из вас я давал время проявить себя. У каждого был шанс. Кто-то им воспользовался, кто-то, увы, не смог. Вы, Ираклий Георгиевич, свой шанс не реализовали. Даю вам два дня, чтобы принять правильное решение. Вы понимаете, о чем я говорю. Время пошло», — заявил тогда губернатор.

Аналогичная ситуация произошла и с руководителем Заокского района. Алексей Дюмин отметил хорошую работу Елены Рыбаковой, тем не менее скрыто намекнул, что ему «известны факты» о жалобах предпринимателей по расторжению в одностороннем порядке договоров на аренду земельных участков со стороны местных властей. Понимая значимость работы с бизнесом и инвестициями, лидер Тульской области озвучивать факты не стал. Конечно, тактичность первого лица подкупает, но не отменяет последовательности в его действиях и решениях.

В качестве наглядного примера «тяжелой руки» Алексея Дюмина можно привести пример последних дней. 1 апреля в ходе еженедельного совещания под председательством губернатора Дюмина были рассмотрены обращения жителей региона. Одно из них поступило из города Щекино — на улицах Лукашина и Емельянова просят установить пешеходный переход рядом с детской больницей. Представитель районной администрации сообщил, что вопрос находится на контроле. Совместно с ГИБДД ведутся расчеты, и в ближайшее время вопрос будет решен. Алексей Дюмин напомнил, что дал поручение увольнять за неисполнение задач.

«Если мы на каждом совещании будем увольнять, то работать будет некому. Разберитесь как можно быстрее, это место возле детской больницы», — отметил он.

Слушать и слышать

Ведущий аналитик «Института региональной экспертизы» Николай Евдокимов считает, что губернатор Тульской области в непосредственной работе с населением представляет собой тип политика, который порожден современной политической системой России, со всеми ее плюсами и минусами.

«Будучи человеком быстро реагирующим, губернатор Тульской области выстроил такую же систему работы с людьми, предполагающую реакцию на все сигналы, идущие от общества и отдельных граждан. Думаю, что нынешний стиль управления Дюмина выработался в период его совместной работы с Владимиром Путиным, такие вещи не проходят бесследно», — говорит эксперт.

По мнению Евдокимова, опыт работы Дюмина в силовых структурах также определил некоторые стилистические особенности в управлении — дотошность, желание самостоятельно вникнуть во все проблемы, дисциплину по отношению к себе и своим подчиненным.

«Такие качества идут на пользу области — желание губернатора решать вопросы обращающихся к нему граждан, пунктуальность Дюмина в этом отношении способствуют тому, что проблемы на самом деле решаются», — отмечает аналитик.

Обращение граждан — это, в первую очередь, слушать и слышать людей. Как следствие, открытость власти и реакция на запросы, жалобы и предложения. Причем губернатор подчеркивал, что ответы должны быть не формальными, а четкими и содержащими решения.

«В свое время он обязал членов правительства, депутатов, глав местных администраций и их заместителей создать единый график приема и встреч с жителями. Поэтому на всех уровнях исполнительной власти созданы онлайн и оффлайн каналы обратной связи, ни на минуту не умолкает телефон доверия губернатора Тульской области. Для удобства пользователей соцсетей созданы страницы администраций муниципальных образований, на которых ответ на жалобы приходит в течение пары часов», — напомнил руководитель отдела политических исследований «Института региональной экспертизы» Евгений Крылов.

Сегодня в Тульской области работают специальные сервисы по решению проблем на портале «Открытый регион 71», ежедневно единые дежурно-диспетчерские службы в муниципальных образованиях принимают звонки от жителей. Да и сам Алексей Дюмин нет-нет да пообщается в контактном центре по «телефону доверия» с возмущенными жителями. Внедрена практика общерегиональных «Дней приема граждан». То есть вся область опутана сетью различных каналов коммуникации населения с властью.

Среди тем жалоб на первом месте у жителей Тульской области находятся проблемы ЖКХ (22,76% от общего количества обращений). Трубы, которые с завидной регулярностью становятся причинами подтопления дорог, дворов и домохозяйств, уже, как признался сам губернатор, «преследуют его». Второй больной вопрос — содержание дорог (10,96%). Третий — жилищные проблемы (8,56%). На четвертом — здравоохранение, за которое сегодня Дюмин взялся конкретно.

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«Обращения, как правило, они касаются каких-то неразрешимых на местном уровне ситуаций или нежелания местных властей активно решать проблему, обращаясь за помощью к области. По ним в оперативном порядке выдаются поручения ответственным лицам на уровне министров, председателей комитетов, глав администраций муниципальных образований, иногда это, как мы замечали не раз, сопровождается справедливым выговором чиновникам», — комментирует Крылов.

Среди наиболее значимых поручений 2019 года можно отметить разработку трехлетней программы замены водопроводных сетей в Туле из-за регулярных аварий, оставляющих без воды целые районы. Составлен комплекс мероприятий на сумму около 732 млн рублей. Не менее наболевший вопрос касался оплаты услуги по вывозу мусора для многодетных семьей. Алексей Дюмин распорядился для 13 тыс. таких семей снизить финансовую нагрузку и предоставить 100-процентную скидку на третьего и каждого последующего ребенка.

Гораздо больше вопросов касается не сиюминутных решений, а серьезной проработки. Убрать несанкционированную свалку не составит большого труда, а вот газифицировать населенный пункт или сделать освещение на региональной трассе требует привлечения серьезных ресурсов.

Туляки отмечают, что за все время своей работы на посту губернатора Алексей Дюмин лично рассмотрел несколько сотен таких обращений из всех районов области, и решения по ним принимались молниеносно — будь то банальная проблема благоустройства во дворе или решение вопроса обманутых дольщиков. Кажется, что с введением нового формата работы с обращениями, КПД от их рассмотрения еще возрастет.

Ранее ИА REGNUM сообщало о «ручном управлении» губернатора Тульской области. Тогда руководитель «Института региональной экспертизы» Дмитрий Михайличенко отмечал, что Алексей Дюмин владеет районной проблематикой, регулярно получает информацию с мест и сам выезжает в районы. При этом график губернатора построен таким образом, что основная часть выездов в районы приходится все-таки на вторую половину года.

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