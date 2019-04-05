Париж, 5 апреля, 2019, 22:04 — ИА Регнум. Ливия станет центральной темой обсуждений на встрече министров иностранных дел стран «большой семерки» во Франции, 5 марта передает агентство Reuters.

aymen-juha Ливия

«Ливия, вероятно, будет в центре переговоров сегодня и завтра… Мы надеемся, что это позволит нам продвинуться вперед и избежать ухудшения ситуации», — сообщили журналистам во французском МИДе.

В саммите участвуют представители всех стран G7, кроме США — госсекретарь Майк Помпео встречу с европейскими коллегами проигнорировал.

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