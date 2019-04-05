Манила, 5 апреля, 2019, 21:58 — ИА Регнум. На Филиппинах произошло крупное вооружённое столкновение подразделений регулярной армии страны с боевиками исламистской экстремистской группировки «Абу-Сайяф», которая считается частью ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 5 апреля Синьхуа со ссылкой на сообщение представителя филиппинских вооруженных сил.

DVIDSHUB Филиппинские военные

С обеих сторон имеются погибшие и раненые. Военные осуществляют преследование скрывшихся экстремистов.

Напомним, что нынешнее обострение обстановки в стране началось 27 января с осуществленной группировкой «Абу-Саяйф» серии взрывов вокруг католического храма в городе Холо провинции Сулу, где и происходят нынешние столкновения. В результате январского теракта погибли 23 и пострадали около сотни человек.