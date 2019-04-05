Минск, 5 апреля, 2019, 21:58 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в ближайшее время отправится в Москву с рабочим визитом. Об этом сам Макей заявил сегодня, 5 апреля, в эфире телеканала «Беларусь 1».

Bundesministerium für Europa Владимир Макей

«Планируется рабочий визит министра иностранных дел Беларуси в Россию в ближайшее время», — рассказал Макей.

Также он отметил, что в конце года, как обычно, состоится совместная коллегия министерств иностранных дел России и Белоруссии, на которой будет принята программа совместных действий в области внешней политики, а также программа взаимодействия внешнеполитических ведомств двух стран и план консультаций.

Кроме того, Макей рассказал, что недавно в Москве прошла встреча представителей России и Белоруссии, в ходе которой обсуждались вопросы взаимодействия в рамках различных международных организаций.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня министр иностранных дел России встретился с главой МИД Белоруссии Макеем во время заседания Совета министров иностранных дел стран СНГ.