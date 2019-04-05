Москва, 5 апреля, 2019, 21:44 — ИА Регнум. Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал призыв специального представителя США Курта Волкера к украинцам голосовать во втором туре президентских выборов за действующего главу государства Петра Порошенко.

U.S. Embassy Kyiv Ukraine Курт Волкер

«США вновь отбросили всякие претензии на соблюдение международного права. Представитель по Украине Волкер призвал украинцев голосовать за Порошенко, поскольку тот «противостоял Путину». Таким образом, США прямо вмешиваются во внутренние дела Украины, не стесняясь объявить Порошенко своим политагентом», — написал сенатор в своём микроблоге в Twitter.

Напомним, ранее Курт Волкер в интервью Американской службе общественного вещания (PBS) призвал украинских граждан голосовать за Петра Порошенко, который, по его словам, «провёл гораздо больше реформ, чем кто-либо на Украине за последние 20 лет, и противостоял Путину».