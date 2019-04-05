Триполи, 5 апреля, 2019, 21:41 — ИА Регнум. Отряды Ливийской национальной армии (ЛНА), возглавляемой маршалом Халифой Хафтаром, полностью контролируют аэропорт Триполи, сообщает РИА Новости со ссылкой на неназванный источник в руководстве ЛНА.

Huffpostarabi.com Халифа Хафтар

По информации агентства, аэропорт Триполи взят под контроль, бои идут в окрестностях воздушной гавани.

Стоит отметить, что сообщения о взятии аэропорта опубликованы также и в ряде региональных СМИ.

Как сообщало ИА REGNUM, конфликт в Ливии развивается между Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара и правительством национального согласия, контролирующим Триполи.

Напомним, 4 апреля командование ЛНА заявило о способности своих войск взять Триполи за 48 часов.

Стоит отметить, что маршал Халифа Хафтар обращался за военной помощью к России, однако при этом имеет развитые контакты с США. В свою очередь, правительство национального согласия было сформировано под контролем Евросоюза.