Вашингтон, 5 апреля, 2019, 21:39 — ИА Регнум. На пост председателя Всемирного банка был избран заместитель министра финансов США по международным делам Дэвид Малпасс, кандидатуру которого выдвинул президент Соединённых Штатов Дональд Трамп. Об этом сегодня, 5 апреля, сообщает пресс-служба Всемирного банка.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп

«Исполнительные директора Всемирного банка сегодня единогласно выбрали Дэвида Малпасса президентом Группы Всемирного банка на пятилетний срок, начинающийся во вторник, 9 апреля 2019 года», — сказано в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, предыдущий президент группы Всемирного банка Джим Ён Ким ушел в отставку 1 февраля. С того момент и до 9 апреля исполняет обязанности главы Всемирного банка исполнительный директор Кристалина Георгиева.

Примечательно, что полномочия Джим Ён Кима истекали только в 2022 году. Это был его второй срок на посту главы Всемирного банка. Официально причиной ухода Джим Ён Ким назвал желание вернуться в частный сектор экономики.

Напомним, Всемирный банк — международная финансовая организация, созданная в декабре 1945 года с целью организации финансовой и технической помощи развивающимся странам. По сути это один из инструментов финансового доминирования США в мире. Руководителями Всемирного банка всегда избираются граждане США, так как крупнейший акционер банка именно Вашингтон.