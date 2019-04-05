Лондон, 5 апреля, 2019, 21:18 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обратилась к Евросоюзу с просьбой рассмотреть новое продление сроков Brexit, 5 апреля передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Тереза Мэй

«Соединенное Королевство предлагает закончить этот период 30 июня 2019 года», — говорится в заявлении Мэй.

Пока неясно, как к предложению отнесутся лидеры Евросоюза — многие главы государств и чиновники ЕС уже заявляли, что готовы «терпеть» Великобританию в блоке только до выборов в Европарламент в мае текущего года.

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