Киев, 5 апреля, 2019, 21:16 — ИА Регнум. Пассажирские поезда из Киева и Львова перестанут ходить в Москву в ближайшие два года, заявил 5 апреля министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Тупик

Об этом сообщило информагентство УНН.

Омелян утверждает, что это естественный процесс, так как в 2018 году пассажиропоток в направлении Евросоюза превзошел объёмы пассажирских перевозок в сторону России.

Из этого министр инфраструктуры Украины сделал вывод, что российское направление железнодорожных пассажирских перевозок «умирает само по себе».

По мнению Омеляна, это вызвано тем, что украинцы поняли превосходство европейских заработков над российскими.

Напомним, с 2015 года Киев полностью прекратил авиасообщение между Россией и Украиной. Теперь украинцы летают с пересадкой через Белоруссию и Прибалтику.