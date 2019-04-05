Триполи, 5 апреля, 2019, 21:13 — ИА Регнум. Вооруженные формирования Ливийской национальной армии (ЛНА), которой командует фельдмаршал Халифа Хафтар, ведут бой за международный аэропорт ливийской столицы — города Триполи. Об этом сегодня, 5 апреля, сообщает агентство Al-Hadath.

Аэропорт Триполи

Как ранее сообщало ИА REGNUM, подразделения ЛНР накануне начали наступление на Триполи по приказу Хафтара. Сперва появилась информация о том, что подразделения ЛНР без боя заняли город Гарьян, а затем закрепились в 27 километрах от Триполи.

Затем появилась информация о том, что находящееся в Триполи правительство национального согласия во главе с Фаезом Сарраджем, которое сформировано при прямом участии Евросоюза, смогло остановить наступление сил Хафтара и даже окружить передовые части. Утверждалось, что в плен силам правительства в Триполи сдались 150 человек из ЛНА, и удалось захватить около 60 автомобилей. Но точного подтверждения этой информации не было.

Однако теперь поступает информация о том, что силы ЛНА ведут бои за международный аэропорт Триполи. Кроме того, 9-я бригада Ливийской армии, ранее подчинявшаяся правительству в Триполи и дислоцированная в городе Тархуна в 60 км к югу от ливийской столицы, перешла на сторону Хафтара.

Пресс-служба ЛНА опубликовала аудиосообщение, в котором фельдмаршал Халифа Хафтар обратился к бойцам тех частей армии, которые дислоцированы на окраинах Триполи.

«Наш марш борьбы продолжается, мы откликнулись на призыв нашего народа в столице, как мы и обещали. Сегодня мы вытащим ковер из-под тех угнетателей, которые сеяли хаос в Триполи, пришло время мирно войти в город», — сказал Хафтар.

Он также подчеркнул, что силы ЛНР уничтожат всех, кто поднимет оружие, и гарантирует безопасность всем, кто «останется дома и поднимет белый флаг».