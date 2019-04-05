Вашингтон, 5 апреля, 2019, 20:59 — ИА Регнум. Специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер считает, что у действующего президента Украины Петра Порошенко есть явное преимущество во втором туре выборов главы государства перед его соперником Владимиром Зеленским. Об этом Волкер заявил сегодня, 5 апреля, в интервью Американской службе общественного вещания (PBS).

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

По словам Волкера, украинским гражданам придется сделать свой выбор во втором туре. Спецпредставитель считает, что Зеленский позиционирует себя как противник существующей системы и действующего президента. А вот Порошенко, по мнению Волкера, говорит избирателям, что он якобы много работал и «многого добился», но ещё многое предстоит сделать.

«Хотят ли они кого-то, кто просто выступает против системы и обещает широкие реформы? Или же они хотят того, кто, возможно, и разочаровал их в какой-то степени, но провёл гораздо больше реформ, чем кто-либо на Украине за последние 20 лет, и противостоял Путину?» — задает риторический вопрос Волкер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 марта на Украине прошел первый тур выборов президента. Победы в первом туре никто из 39 кандидатов добиться не смог. Во второй тур вышли Владимир Зеленский и действующий глава государства Пётр Порошенко. При этом Зеленский в первом туре набрал почти в два раза больше голосов, чем Порошенко.