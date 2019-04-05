Волкер: Во втором туре выборов главы Украины у Порошенко явное преимущество
Вашингтон, 5 апреля, 2019, 20:59 — ИА Регнум. Специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер считает, что у действующего президента Украины Петра Порошенко есть явное преимущество во втором туре выборов главы государства перед его соперником Владимиром Зеленским. Об этом Волкер заявил сегодня, 5 апреля, в интервью Американской службе общественного вещания (PBS).
По словам Волкера, украинским гражданам придется сделать свой выбор во втором туре. Спецпредставитель считает, что Зеленский позиционирует себя как противник существующей системы и действующего президента. А вот Порошенко, по мнению Волкера, говорит избирателям, что он якобы много работал и «многого добился», но ещё многое предстоит сделать.
«Хотят ли они кого-то, кто просто выступает против системы и обещает широкие реформы? Или же они хотят того, кто, возможно, и разочаровал их в какой-то степени, но провёл гораздо больше реформ, чем кто-либо на Украине за последние 20 лет, и противостоял Путину?» — задает риторический вопрос Волкер.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 марта на Украине прошел первый тур выборов президента. Победы в первом туре никто из 39 кандидатов добиться не смог. Во второй тур вышли Владимир Зеленский и действующий глава государства Пётр Порошенко. При этом Зеленский в первом туре набрал почти в два раза больше голосов, чем Порошенко.