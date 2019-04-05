Москва, 5 апреля, 2019, 20:55 — ИА Регнум. Руководство российской социальной сети «Одноклассники» ведёт переговоры с украинской стороной об организации трансляции дебатов кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко.

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«Сейчас мы ведём переговоры с несколькими украинскими вещателями об организации трансляции дебатов кандидатов в президенты страны, и некоторые из них находятся в финальной стадии», — приводит ТАСС слова представителя компании.

Отметим, что социальные сети «Одноклассники», «ВКонтакте» и многие другие популярные российские интернет-ресурсы в настоящее время заблокированы на Украине по распоряжению президента страны Петра Порошенко.

Как передавало ИА REGNUM, дебаты кандидатов в президенты Украины, актёра и шоумена Владимира Зеленского и действующего главы государства Петра Порошенко, должны состояться на стадионе «Олимпийский» в Киеве.