Киев, 5 апреля, 2019, 20:34 — ИА Регнум. Организация и проведение дебатов кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко обойдётся приблизительно в один миллион долларов. Об этом 5 марта заявил Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

«По предварительным данным, на проведение дебатов придётся потратить около $1 млн», — приводит его слова портал LIGA.net.

Вместе с тем руководитель НОТУ отметил, что на данный момент сметы проведения дебатов ещё нет, пока прорабатываются различные варианты монтажа сцены, установки света, звука и вопросы обеспечения безопасности мероприятия.

Как передавало ИА REGNUM, ранее лидер президентской гонки на Украине, актёр и шоумен Владимир Зеленский принял предложение своего оппонента, действующего президента Петра Порошенко, о проведении дебатов. По инициативе Зеленского дебаты пройдут на стадионе «Олимпийский» в Киеве.