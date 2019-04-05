Лондон, 5 апреля, 2019, 20:30 — ИА Регнум. Нефть марки Brent снова растет в цене — после коррекции и отката к $69 за баррель «мировой эталон» снова приближается к $70 за баррель, 5 апреля передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

К середине торгов нефть Brent подорожала на 49 центов и достигла $69,89 доллара за баррель. Рекордным значением 2019 года остается отметка $70,03 за баррель, достигнутая в ходе торгов 4 апреля.

Нефть марки WTI к настоящему моменту поднялась на 54 цента до $62,64 за баррель, максимумом года для марки также остается результат 4 апреля — $62,99 за баррель.

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