Киев, 5 апреля, 2019, 20:13 — ИА Регнум. Бывший кандидат в президенты Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко отказалась стать ведущей публичных теледебатов между кандидатами в президенты Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским. Об этом сегодня, 5 апреля, заявил в эфире радио HB представитель штаба Зеленского Дмитрий Разумков.

Иван Шилов ИА REGNUM Юлия Тимошенко

«К сожалению, это не будет Юлия Владимировна — это её право», — сказал Разумков.

При этом он не уточнил, ответила ли Тимошенко отказом на предложение Зеленского, который хотел, чтобы ведущей дебатов была именно лидер «Батькивщины».

Разумков пояснил, что для проведения дебатов будет выбран другой ведущий. Кто именно, пока не уточняется.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после объявления результатов первого тура выборов главы Украины, Зеленский, который набрал почти в два раза больше голосов, чем Порошенко, вызвал последнего на дебаты. Действующий глава государства, который также прошел во второй тур, принял вызов.