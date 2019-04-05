Москва, 5 апреля, 2019, 20:41 — ИА Регнум. Владимир Зеленский продемонстрировал свою слабость, предложив Юлию Тимошенко в качестве ведущей его дебатов с Петром Порошенко. Такое мнение высказал политолог Николай Платошкин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Майдан

«На самом деле Зеленский сильно проигрывает. Он делает всё, чтобы уклониться от дебатов. Он делает всё, чтобы свинтить. Предложить Тимошенко в качестве ведущей дебатов, это всё равно, если бы Хиллари Клинтон предложила бы Дональду Трампу в качестве арбитра Барака Обаму», — сказал политолог.

Эксперт не исключил, что после второго тура президентских выборов на Украине начнутся массовые беспорядки.

«Мы все гадаем, кто будет президент. Да никто не будет! Не будет больше президента. Если один победит с отрывом в 3%, например, Зеленский, Порошенко и СБУ выведут «нациков», если Порошенко победит с отрывом в 3%, Тимошенко, Аваков выведут национальные дружины. Начнётся хай похлеще 2014 года», — отметил Платошкин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Платошкин считает, что Зеленский пытается перетянуть Тимошенко на свою сторону.