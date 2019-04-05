Москва, 5 апреля, 2019, 20:09 — ИА Регнум. Россия присоединяется к призыву генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша остановить боевые действия в Ливии, в том числе операцию Ливийской национальной армии по взятию под контроль города Триполи, сообщает 5 апреля пресс-служба МИД РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Ливия

В заявлении российского внешнеполитического ведомства указано, что конфликт между Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара и Правительством национального согласия создаёт угрозу крупномасштабной вооруженной эскалации.

«Гутерреш уже выразил серьёзную обеспокоенность последним развитием событий в Ливии, призвал воздерживаться от резких заявлений и остановить военные операции. Присоединяемся к этому призыву», — указано в официальном сообщении МИД РФ.