Москва, 5 апреля, 2019, 19:58 — ИА Регнум. В Центральном административном округе Москвы в 2019 году будет открыто почти 1,6 тысячи летних веранд при кафе. Об этом 5 апреля сообщили агентству «Москва» сообщили в пресс-службе префектуры округа.

Винсент Ван Гог. Ночная терраса кафе (фрагмент)

«На сегодняшний день на территории ЦАО согласована работа 1594 сезонных кафе», — сказал собеседник агентства.

Работы по монтажу и обустройству летних веранд разрешается начинать за две недели до начала работы сезонных заведений. Летние кафе будут работать в столице до 1 ноября, после чего будут демонтированы.

Согласно данным Государственной инспекции по недвижимости Москвы, всего на территории столицы в предстоящий летний сезон планируется открыть около 3 тысяч летних веранд при кафе.