Великий Новгород, 5 апреля, 2019, 19:56 — ИА Регнум. Первый вице-спикер Совета Федерации РФ Николай Фёдоров сегодня, 5 апреля, выступил с лекцией в Новгородском государственном университете имени Ярослава Мудрого. Как сообщает пресс-служба Совета Федерации, Фёдоров вспомнил свой опыт работы в должности министра юстиции РФ и министра сельского хозяйства РФ, члена Верховного Совета СССР, президента Чувашии.

Government.ru Николай Федоров

«Исхожу из того, что государство, в отличие от мнения Гегеля, далеко не «шествие Бога по Земле». Государство — вторичное, производное от народовластия явление, представляющее ценность как инструмент. В этом качестве оно должно служить максимально эффективному обеспечению народовластия в той мере, в какой способно в конкретных исторических условиях с учетом своего предыдущего опыта и приемлемого для этого государства опыта других стран… И при этом, как писал еще Цицерон, для государя (государства) «благо народа — вот высший закон». Так должно быть», — заявил сенатор.

По мнению Федорова, «идеальных государств нет, но есть эффективные».

«Такие, где государственная власть, максимально опираясь на институт народовластия, стремится к достижению социально-политического мира и спокойствия, духовно-нравственного здоровья общества, благополучия граждан. И добиваются заметных результатов», — отметил сенатор.

Он также рассказал, что, по его мнению, для этого нужно.

«Не так уж и много… Не допускать расхищения бюджетов в самых разных формах, сращивания бизнеса и власти, чиновничьего произвола. Нужны по‑настоящему независимые суды и средства массовой информации, реально работающая многопартийная система», — заявил первый заместитель председателя Совета Федерации РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Николай Федоров также получил в Великом Новгороде Российскую национальную юридическую премию имени Гавриила Державина. Эта премия вручается с 2015 года.

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