Москва, 5 апреля, 2019, 20:34 — ИА Регнум. Избрание президентом Петра Порошенко однозначно сулит только вред и Украине, и России, в то время как победа Владимира Зеленского несёт определённые надежды. Такое мнение высказал депутат Государственной думы Александр Хинштейн («Единая Россия») в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Цитата из м/ф «Доктор Айболит». реж Давид Черкасский. 1984. СССР

«Рассуждать, кто будет президентом — Порошенко или Зеленский — совершенно бессмысленная трата времени. Догадаться, каким президентом будет Порошенко, можно исходя из прошедшего пятилетнего опыта. Он однозначно не будет лучше, чем сейчас. Насчёт Зеленского — это в хорошем смысле «кот в мешке». Но что значит «кот в мешке»? Это же не непонятное создание, которое приземлилось из космоса, и не ясно, что оно будет делать. Есть состоявшийся, небедный человек, успешный продюсер», — рассказал политик.

Однако победа Зеленского не делает его автоматически более удобным президентом Украины для России.

«Крокодил, съевший твоего врага, ещё не твой друг. Даже если Зеленский победит Порошенко, это не значит, что для России будет лучше. Вряд ли будет хуже, хотя бы в силу того, что Зеленский производит впечатление адекватного человека. Что касается войны на Донбассе, то у Зеленского, я уверен, никакого плана действий в случае его победы в этом вопросе нет. Нет у него и внятной политической и экономической программы», — сказал депутат.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, лаборатория, в которой Зеленский сдал свою кровь на анализ употребления алкоголя и наркотиков, допустила ошибку в оформлении документов.