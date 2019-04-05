Вашингтон, 5 апреля, 2019, 19:46 — ИА Регнум. В США вышел очередной номер журнала Time с обложкой, посвященной фантазиям о коварных планах президента России Владимира Путина.

Time.com Обложка журнала «Time»

Картинка выдержана в красно-чёрных тонах, на фоне которых выделяются белые указатели с красными звездами, расставленные по всему земному шару.

На земной шар наложил руки человек, похожий на Путина.

«Новый тайный план России. Владимир Путин хочет распространить свое влияние не только на выборы», — таким подзаголовком снабжена эта картинка на обложке.

Не исключено, что «новый тайный план» должен заменить в информационном поле «старый тайный план» Путина о влиянии на все мировые процессы и подрыве демократии, существования которого никто так и не смог доказать.