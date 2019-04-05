Архангельск, 5 апреля, 2019, 19:35 — ИА Регнум. Губернатор Архангельской области, выступая с посланием, не сказал главного: какие шаги региональная власть будет предпринимать для решения «мусорного» конфликта. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявил депутат облсобрания от «Справедливой России» Алексей Кувакин.

Dvinanews.ru Губернатор Архангельской области Игорь Орлов

«Меня удивило то, что губернатор ничего не сказал о том, что власть собирается предпринимать, чтобы найти точки соприкосновения с людьми. Вместо этого он называет псевдоэкологической акцией попытку людей навести порядок в этой сфере. Это в очередной раз показало, что между властью и населением нет взаимопонимания», — сказал депутат.

Алексей Кулаков также обратил внимание на то, что наиболее скудным был социальный блок послания.

«Если в блоке о медицине было о чем сказать, что подытожить, то социальный блок оказался не столь подробным , — отметил депутат. — Возьмем проблему обеспечения жильем детей-сирот. Жилье необходимо предоставить 1200 сиротам. Ежегодно покупается 160 квартир. То есть 15−18 лет нужно на то, чтобы обеспечить людей жильем. И это при условии, что новых сирот не появится. То есть задача, мягко говоря, трудно выполнимая».

Напомним, губернатор Архангельской области Игорь Орлов сегодня выступил с ежегодным посланием к областному собранию. Большая часть выступления была посвящена реализации в регионе национальных проектов. Затронул глава региона и самую горячую для области тему — переход на новую систему обращения с отходами. Орлов отметил, что признал, что «мусорный» конфликт населения и власти во многом был спровоцирован отсутствием информации о планируемом строительстве так называемых экотехнопарков. При этом вину за его эскалацию он фактически возложил на представителей общественности, а не на власть, долгое время не сообщавшую населению подробностей стройки на станции Шиес.

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