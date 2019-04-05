Вашингтон, 5 апреля, 2019, 19:32 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что Федеральной резервной системе (ФРС) Соединённых Штатов следует понизить базовую процентную ставку. Об этом Трамп заявил журналистам сегодня, 5 апреля.

Gage Skidmore Дональд Трамп

«Я лично считаю, что ФРС должна понизить ставку. Они реально замедляют. Инфляции нет», — сказал Трамп.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на своем заседании в декабре 2018 года ФРС приняла решение повысить базовую процентную ставку до 2,25−2,5% с 2−2,25% годовых. Это было четвертое повышение ставки ФРС США в 2018 году. При этом регулятор не скрывает, что в 2019 году он собирается повысить ставку еще как минимум два раза.

Трампу и его администрации политика ФРС не нравится. За решение поднять ставку в декабре 2018 года президент США неоднократно критиковал ФРС. Трамп уверен, что это ухудшает ситуацию как в американской, так и в мировой экономике.

Стоит отметить, что советник Трампа Ларри Кудлоу также призвал ФРС снизить базовую процентную ставку хотя бы на 0,5 процентных пункта.