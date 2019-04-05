Ереван, 5 апреля, 2019, 18:36 — ИА Регнум. Пусть против меня возбудят уголовное дело, осудят и посадят. Так премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировал заявление омбудсмена Армении о том, что в уголовно-процессуальном кодексе полномочия давать указания о возбуждении уголовного дела закреплены за прокурором, а не премьер-министром.

ИА REGNUM

На вопрос журналистов о том, не злоупотребляет ли Пашинян своими должностными полномочиями, премьер заявил: «Да, конечно, пусть против меня возбудят уголовное дело, увезут меня, осудят и посадят. Молодец омбудсмен».

Ранее Пашинян опубликовал запись в Facebook, где сообщил, что по его указанию было возбуждено уголовное дело в отношении его родственника: «Не хочу оставлять впечатление мазохиста, но хочу сообщить, что по моему непосредственному указанию возбуждено уголовное дело по факту предполагаемого злоупотребления, допущенного моим близким родственником».

На это защитник прав человека Армении Арман Татоян заявил, что полномочия выдавать указания о возбуждении уголовного дела возложены исключительно на прокурора, а не на премьер-министра.