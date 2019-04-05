Санкт-Петербург, 5 апреля, 2019, 18:17 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов выберет себе в советники трех представителей молодежной среды, которые будут помогать ему по разным направлениям работы с молодым поколением. Об этом он сообщил на встрече с жителями Красногвардейского района города.

Kremlin.ru Александр Беглов

«Я объявил конкурс на трех советников именно среди молодежной среды по различным направлениям, чтобы мне помогали общаться с молодежью», — цитирует слова Александра Беглова ТАСС.

Александр Беглов представил активу жителей Красногвардейского района главу комитета Санкт-Петербурга по молодежной политике Юлию Аблец, которая рассказала, что в эти дни в городе проходят молодежные стратегические сессии «Санкт-Петербург — город возможностей». Принять участие в них может любой горожанин в возрасте 18−35 лет. Также запущен проект «Школа молодого политика», где ребят готовят к возможному участию в муниципальных выборах.

«В мае объявим призыв, кадровый конкурс, чтобы программу «35 на 35» выполнить, открыть двери в органы государственной власти, муниципального управления и крупных компаний, которые работают на территории Санкт-Петербурга. Путем конкурсного отбора выберем самых сильных, самых потенциальных молодых петербуржцев, которых пригласим присоединиться к развитию города», — сказала Юлия Аблец.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по инициативе Александра Беглова запущена масштабная программа обновления кадрового состава органов власти «35 на 35».

Цель программы в том, чтобы не менее 35% муниципальных и государственных служащих на ключевых позициях были представителями молодежи в возрасте до 35 лет.

По мнению Александра Беглова, сочетание энергии молодых управленцев и опыта руководителей со стажем будет залогом эффективности работы городской администрации.

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