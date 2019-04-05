Рим, 5 апреля, 2019, 18:09 — ИА Регнум. Около 60 цыган, которые, по плану римских властей, должны были получить новое место жительство в одном из социальных центров на окраине столицы Италии, покинули этот центр, передает информагентство ANSA в пятницу, 5 апреля.

Эдуард Мане. Цыганка с сигаретой. 1862

Этому предшествовали протесты как местных жителей района Торре Маура, так и правых радикалов, недовольных таким решением властей.

План властей заключался в том, чтобы переселить цыган из ныне закрытого лагеря. Теперь всем им предоставлены места в другом социальном центре.

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