Ереван, 5 апреля, 2019, 17:46 — ИА Регнум. 3-го апреля премьер-министр Никол Пашинян пришел перед судом в качестве свидетеля по делу об инциденте в ходе избирательной кампании 2017 года. Речь идет об инциденте, имевшем место во время избирательной кампании блока «Елк» на выборах мэра Еревана. По делу об инциденте криминальному авторитету, известному по кличке «Монах», предъявлено обвинение в препятствии избирательной кампании.

Photolure Никол Пашинян в суде

Однако подробности дела в этом эпизоде не являются существенными. Важно то, что происходило в суде, а именно то, что действующий премьер-министр, первое лицо государства явился в суд в качестве свидетеля, дал показания, ответил на вопросы защиты обвиняемого и обвинения. Для Армении это не что иное, как революция в судебной системе или системе правосудия, поскольку в прошлом было трудно даже представить себе такую ситуацию, когда действующий президент или даже экс-президент мог предстать перед судом, даже в качестве свидетеля.

Как пишет газета «Жаманак», конечно, после этого было бы наивно думать, что судебная власть Армении уже независима. Безусловно, становление независимой судебной системы — это процесс, нуждающийся в серьезных реформах, с необходимостью психологических трансформаций. Однако именно здесь важен даже чисто визуализированный фактор: дача показаний в суде и статус свидетеля первого лица государства. Это, конечно же, не всё, но это может быть началом, даже на самом психологическом уровне.

По большому счету, в этом смысле премьер-министр сделал первый шаг на пути к судебной революции, а значит, последующие шаги также должны быть не менее серьезными. А это, по крайней мере, та сфера, где революция, несомненно зависящая, прежде всего, от мышления и восприятия людей, тем не менее, в практическом плане требует конкретных шагов со стороны правительства, от правящей политической силы, с точки зрения политической воли, профессионального содержания, модернизации судебной системы и введения механизмов независимости. В этом отношении важно также поощрение общественных дебатов.

«Пашинян сделал важный шаг, но на преимущественно символическо-психологическом уровне и без последующих политических и структурных шагов, все это будет иметь краткосрочное воздействие», — заключает издание.