Киев, 5 апреля, 2019, 17:40 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал результаты сданного им анализа крови на наркотики.

Иван Шилов ИА REGNUM

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во второй тур выборов президента Украины прошли действующий глава государства Пётр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский. При том, что за Зеленского проголосовали почти в два раза больше людей, чем за Порошенко.

После объявления результатов первого тура Зеленский вызвал Порошенко на публичные дебаты на стадионе «Олимпийский» в Киеве, а также предложил сдать анализы на наркотики и алкоголь.

Порошенко согласился и предложил сдать анализы на медпункте прямо на стадионе. Но Зеленский заявил, что не будет сдавать анализы на стадионе, так как находящийся там медпункт относится к министерству здравоохранения Украины, а оно лояльно Порошенко. В итоге анализы Зеленский сдавал в независимой лаборатории.

«В исследуемой пробе периферической крови наркотические вещества не обнаружены. Подтверждено повторным исследованием», — сказано в документах, опубликованных Зеленским.

Кроме того, отмечается, что исследования были отправлены еще и в испанскую клинику.