Зеленский опубликовал результаты наркологического теста
Киев, 5 апреля, 2019, 17:40 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал результаты сданного им анализа крови на наркотики.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, во второй тур выборов президента Украины прошли действующий глава государства Пётр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский. При том, что за Зеленского проголосовали почти в два раза больше людей, чем за Порошенко.
После объявления результатов первого тура Зеленский вызвал Порошенко на публичные дебаты на стадионе «Олимпийский» в Киеве, а также предложил сдать анализы на наркотики и алкоголь.
Порошенко согласился и предложил сдать анализы на медпункте прямо на стадионе. Но Зеленский заявил, что не будет сдавать анализы на стадионе, так как находящийся там медпункт относится к министерству здравоохранения Украины, а оно лояльно Порошенко. В итоге анализы Зеленский сдавал в независимой лаборатории.
«В исследуемой пробе периферической крови наркотические вещества не обнаружены. Подтверждено повторным исследованием», — сказано в документах, опубликованных Зеленским.
Кроме того, отмечается, что исследования были отправлены еще и в испанскую клинику.