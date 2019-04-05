Калуга, 5 апреля, 2019, 17:32 — ИА Регнум. Прокуратура Калуги внесла руководству детского сада «Незабудка» представление. Поводом стал самовольный уход четырёхлетнего ребёнка из детсада. Как сообщила 5 апреля корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Искрина Лепёхина, по требованию прокурора представление было незамедлительно рассмотрено.

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В настоящее время руководителем учреждения принят комплекс дополнительных мер к обеспечению безопасности детей, предупреждению возможных самовольных уходов воспитанников из дошкольного учреждения. Трём должностным лицам детского сада объявлены выговоры.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта территорию детского сада «Незабудка» на улице Степана Разина самостоятельно покинул четырёхлетний воспитанник. Через час полицейским удалось найти «беглеца» и вернуть матери и воспитателям. Почему мальчик решил внезапно покинуть детсад, он не сказал. Одновременно проверкой установлены нарушения должностных обязанностей сотрудниками детсада по присмотру за вверенными им детьми.