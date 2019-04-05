Ростов-на-Дону, 5 апреля, 2019, 17:32 — ИА Регнум. Ростовский завод «Квант» в 2018 году заработал 19,5 млн рублей. По сравнению с предшествующим годом прибыль предприятия сократилась почти в шесть раз. Для сравнения: в 2017 году прибыль «Кванта» составила 115,9 млн рублей.

Nppkpkvant.ru На заводе «Квант»

При этом предприятие, являющееся участником системы госзакупок, в прошлом году получило шесть госконтрактов на общую сумму 233,4 млн рублей — вдвое большую, чем в 2017 году, сообщает РБК со ссылкой на данные системы СПАРК.

ОАО «Научно-производственное предприятие космического приборостроения «Квант» зарегистрировано в Ростовской области в 1994 году. Завод производит оптико-электронные приборы ориентации и астронавигации космических аппаратов. Научно-технический центр предприятия включает в себя четыре научно-исследовательских отделения, отдел управления и специальное конструкторское бюро.

«Квант» сотрудничает с ведущими вузами России, научно-исследовательскими и производственными объединениями.