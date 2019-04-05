Калуга, 5 апреля, 2019, 17:27 — ИА Регнум. В Калужской области за период с 27 марта по 3 апреля в магазинах федеральных сетей зафиксировано увеличение цен на колбасы варено‑ и сырокопченые — на 1,6% ‑ и масло сливочное — на 0,6%, сообщает 5 апреля корреспондент ИА REGNUM по материалам заседания штаба по мониторингу и оперативному реагированию на изменение цен на продовольственные товары.

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В регионе также отмечаются сезонные колебания цен на товары плодоовощной группы, связанные с наличием в продаже продукции нового урожая: увеличились цены на капусту белокочанную, уменьшились — на огурцы свежие.

По данным статистики, максимальные цены среди соседних областных центров Центрального федерального округа в Калуге наблюдаются на масло подсолнечное.

На заседании обсуждалась реализация проекта «Дней муниципальных районов» на территории городского рынка «Калуга». Тарусский, Боровский и Козельский районы уже приняли в нем участие, 13 апреля 2019 года состоится презентация Медынского и Износковского районов Калужской области.