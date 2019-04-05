Симферополь, 5 апреля, 2019, 17:18 — ИА Регнум. Курортный сбор — здравая идея, но нужно не просто собирать с граждан деньги, а сначала выстроить систему и получения этих средств, и прежде всего их целевого использования, отметила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 5 апреля, член правления Альянса туристических агентств Ирина Семёнова, комментируя сообщения о возможной отсрочке введения курортного сбора в Крыму.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Набережная Ялты

Как сообщалось ранее, глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что руководство республики попросит федеральные власти отсрочить введение в Крыму курортного сбора до 2021 года. По словам Аксёнова, средств предполагается собрать не так много (30−50 млн рублей), финансовые и трудовые затраты на проведение эксперимента обойдутся ненамного дешевле.

«Курортный сбор — это логичная и правильная идея, но только в том случае, если все собранные средства будут истрачены целевым образом. К примеру, на те деньги, что соберут с туристов в Петербурге, можно в городе помыть фасады. А просто так собирать средства и потом положить их в бюджет — в таком подходе без отработанного целевого механизма никакого смысла нет.

Что же касается конкретно Крыма, то там особая ситуация. Там очень развит частный сектор, а с постояльцев частного сектора брать курортный сбор будет проблематично. То есть все расходы легли бы на гостиницы. Сначала нужно отстроить систему, как эти деньги собирать и на что их тратить», — отметила Ирина Семёнова.