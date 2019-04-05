Вашингтон, 5 апреля, 2019, 17:06 — ИА Регнум.

США последовательно выходят из договоров по контролю над вооружениями, а их военный бюджет в несколько раз больше российского и китайского вместе взятых — в этом контексте заявление Дональда Трампа выглядит странно, отметил военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян в пятницу, 5 апреля, комментируя призыв президента США к Москве и Пекину.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Военный бюджет

Как сообщалось ранее, Трамп призвал к тому, чтобы и Россия, и Китай, и США сократили расходы на вооружение. По его словам, ежегодная трата «сотен миллиардов долларов» является «бессмысленной». Три страны могли бы договориться по этому вопросу, а средства можно было бы использовать иначе, сказал Трамп.

«Заявление Дональда Трампа выглядит достаточно странно, ведь США сами планомерно выходили из договоров по контролю над вооружениями. В первую очередь речь идёт о Договоре об ограничении систем противоракетной обороны и Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Естественно, эти действия приводят к росту затрат как на разработку, так и на производство вооружения.

Отдельно стоит отметить и тот факт, что военный бюджет США превосходит российский и китайский вместе взятые в несколько раз. К тому же он кардинально вырос с приходом к власти Дональда Трампа. В этом смысле риторика Вашингтона вызывает смешанные чувства — сокращение военных трат является благом, однако в действительности Вашингтон пока способствовал обратному процессу», — отметил Леонид Нерсисян.