В Ярославле начался флешмоб в поддержку Волковского театра
Ярославль, 5 апреля, 2019, 16:55 — ИА Регнум. 5 апреля в Ярославле началась акция против слияния театра имени Волкова и Александринского театра. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Начало акции
Флешмоб проходит под девизом «Театр начинается с вешалки, а Первый Русский — с Ярославля!». На площадке перед Волковским театром установили конструкцию, куда каждый желающий сможет повесить свою вешалку, выразив тем самым свое отношение к слиянию.
Предполагается, что в конце акции участники замрут, будто повторяя сюжет гоголевской немой сцены, чтобы все получили возможность задуматься о происходящем.
Организатор флешмоба неизвестен.