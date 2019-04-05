Ярославль, 5 апреля, 2019, 16:55 — ИА Регнум. 5 апреля в Ярославле началась акция против слияния театра имени Волкова и Александринского театра. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Начало акции

Флешмоб проходит под девизом «Театр начинается с вешалки, а Первый Русский — с Ярославля!». На площадке перед Волковским театром установили конструкцию, куда каждый желающий сможет повесить свою вешалку, выразив тем самым свое отношение к слиянию.

Предполагается, что в конце акции участники замрут, будто повторяя сюжет гоголевской немой сцены, чтобы все получили возможность задуматься о происходящем.

Организатор флешмоба неизвестен.