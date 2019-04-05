Красногорск, 5 апреля, 2019, 16:50 — ИА Регнум. На базе Центра управления регионом (ЦУР) в Московской области начали мониторинг беременных женщин, сообщил 5 апреля на коллегии министр здравоохранения Подмосковья Дмитрий Матвеев, передаёт РИАМО.

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По его словам, все беременные, которые встают на учёт в женских консультациях, будут «жёстко отслеживаться сотрудниками минздрава».

«Ни одна женщина не должна быть потеряна. Все женщины должны проходить своевременные скрининги, получать необходимую медицинскую помощь», — сказал министр.

Также он напомнил о появлении в регионе подарочного набора для мам новорождённых.