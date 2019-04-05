Отказ от лифта может продлить жизнь, считают медики
Томск, 5 апреля, 2019, 16:47 — ИА Регнум. Чаще отказываться от лифта и подниматься и спускаться по лестнице посоветовали сибирские медики в преддверии Всемирного дня здоровья, который отмечается ежегодно 7 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Сибирского государственного медицинского университета.
Малоподвижный образ жизни представляет опасность для здоровья, а гиподинамия будет способствовать развитию множества заболеваний. Чтобы этого избежать, медики предложили несколько возможностей для увеличения повседневной двигательной активности, которые не требуют специальных физических тренировок.
- Если у вас есть автомобиль, делайте хотя бы один день «без личного транспорта», ищите самую дальнюю к месту работы или возле дома парковку.
- Купите велосипед или ролики и в весенне-летне-осенний период передвигайтесь с их помощью, не прибегая к транспортным средствам.
- Заведите собаку или другое животное, требующее выгула несколько раз в день.
- Откажитесь от пользования лифтом, поднимайтесь и спускайтесь по лестнице.
- На праздники и торжества не устраивайте праздничных столов, а проведите эти мероприятия в виде подвижного отдыха.
- Организуйте побольше «неудобных» мест, так, чтобы приходилось чаще вставать, подходить, брать необходимые предметы.
- Во время выполнения работы по дому больше двигайтесь, выполняйте танцевальные движения, приплясывайте, выполняйте ходьбу на месте (на носочках, на пяточках, приставными шагами).
- Во время работы, при возможности, чаще меняйте рабочую позу.
- Периодически заменяйте стул на фитбол, коленные стулья и кресла.
Гиподинамия — это снижение нагрузки на мышцы и ограничение общей двигательной активности организма в режиме дня человека.
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