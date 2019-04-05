Томск, 5 апреля, 2019, 16:47 — ИА Регнум. Чаще отказываться от лифта и подниматься и спускаться по лестнице посоветовали сибирские медики в преддверии Всемирного дня здоровья, который отмечается ежегодно 7 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Сибирского государственного медицинского университета.

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Малоподвижный образ жизни представляет опасность для здоровья, а гиподинамия будет способствовать развитию множества заболеваний. Чтобы этого избежать, медики предложили несколько возможностей для увеличения повседневной двигательной активности, которые не требуют специальных физических тренировок.

Если у вас есть автомобиль, делайте хотя бы один день «без личного транспорта», ищите самую дальнюю к месту работы или возле дома парковку.

Купите велосипед или ролики и в весенне-летне-осенний период передвигайтесь с их помощью, не прибегая к транспортным средствам.

Заведите собаку или другое животное, требующее выгула несколько раз в день.

Откажитесь от пользования лифтом, поднимайтесь и спускайтесь по лестнице.

На праздники и торжества не устраивайте праздничных столов, а проведите эти мероприятия в виде подвижного отдыха.

Организуйте побольше «неудобных» мест, так, чтобы приходилось чаще вставать, подходить, брать необходимые предметы.

Во время выполнения работы по дому больше двигайтесь, выполняйте танцевальные движения, приплясывайте, выполняйте ходьбу на месте (на носочках, на пяточках, приставными шагами).

Во время работы, при возможности, чаще меняйте рабочую позу.

Периодически заменяйте стул на фитбол, коленные стулья и кресла.

Гиподинамия — это снижение нагрузки на мышцы и ограничение общей двигательной активности организма в режиме дня человека.

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