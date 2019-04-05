Ханты-Мансийск, 5 апреля, 2019, 16:37 — ИА Регнум. Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Юрий Гулягин в ходе рабочей поездки в Ханты-Мансийск 4 апреля 2019 года раскритиковал реализацию «мусорной» реформы в ХМАО. В проверке нуждается обоснованность утверждённых югорской службой по тарифам расценок на услуги регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Генпрокуратуры России.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусор

Юрий Гулягин отметил, что при переходе на новую схему обращения с ТКО «имеется ряд проблем, в том числе организационного характера».

В частности, не начато возведение необходимых инфраструктурных объектов. В муниципалитетах ХМАО возникают проблемы по определению, созданию и содержанию контейнерных площадок, ведению их реестра. Допускается несоблюдение правил определения нормативов накопления ТКО. Не обеспечен контроль за деятельностью регионального оператора АО «Югра-Экология» со стороны компетентных органов.

Помимо этого, выявлены нарушения при эксплуатации действующих полигонов для отходов. Не везде надлежащим образом организован их сбор и вывоз. Допускаются случаи начисления платы за эти услуги без фактического их оказания. На протяжении длительного времени не обеспечивается исполнение ряда решений судов по ликвидации несанкционированных мест размещения отходов.

Объявлены прокурорские предостережения заместителю губернатора Ханты-Мансийского автономного округа, курирующему соответствующие вопросы, а также директору АО «Югра-Экология», исполняющему обязанности руководителя УФССП России по округу, главам городов Пыть-Яха и Нефтеюганска, Березовского района, исполняющему обязанности главы Кондинского района.

Напомним, переход на новую схему обращения с отходами стартовал в России 1 января 2019 года.