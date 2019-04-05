Москва, 5 апреля, 2019, 16:23 — ИА Регнум. Потребительские цены в России в марте 2019 года выросли в среднем на 0,3%, с начала года — на 1,8%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

Как сообщается, в марте в семи российских регионах рост цен составил 0,6% и более. Наибольший рост показателя зафиксирован в Дагестане (на 1,7%) и Чукотском автономном округе (на 1,0%) — главным образом в результате увеличения цен на продовольствие.

В Москве и Санкт-Петербурге цены за месяц выросли на 0,3%, с начала года — на 1,9%.