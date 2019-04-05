Москва, 6 апреля, 2019, 00:00 — ИА Регнум. Делегация Госдумы во главе с Вячеславом Володиным 6 — 7 апреля посетит с официальным визитом Катар (г.Доха), где пройдет 140-я Ассамблея Межпарламентского союза (МПС), сообщает ИА REGNUM.

Kremlin.ru Вячеслав Володин

Володин примет участие в мероприятиях 140-й Ассамблеи МПС и выступит на пленарном заседании.

В ходе визита у спикера Госдумы запланированы встречи с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани и председателем консультативного совета Катара Ахмедом Бен Абдаллой Аль Махмудом.

Дипломатические отношения между СССР и Катаром установлены 1 августа 1988 года.

По итогам 2018 года объем взаимной торговли увеличился на 7,4% и составил 78,7 млн долларов. При этом российский экспорт (продовольственные товары и сельхоз сырье) в Катар сократился с 49 до 42 млн долларов. Увеличение же импорта из Катара (с 7,1 до 36,4 млн долларов) обеспечено закупкой нефтепродуктов и продукции химической промышленности.