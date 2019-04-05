Казань, 5 апреля, 2019, 16:22 — ИА Регнум. В одном из сел Алексеевского района 4 апреля были обнаружены тела мужчины и женщины без признаков насильственной смерти, еще один пострадавший был госпитализирован и скончался в больнице. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»), сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Татарии.

Адриан Браувер. Пьяница. 1630-1640

Следствие полагает, что незадолго до смерти потерпевшие употребляли неустановленную жидкость, содержащую алкоголь. Родственница одного из погибших купила ее накануне.

«Предположительно, жидкость была приготовлена на одном из складских помещений в Пестречинском районе республики. При этом одним из ее компонентов была так называемая «незамерзайка», — уточнили в управлении.

В настоящее время проходят обыски на месте производства и складирования «незамерзайки». Партия фальшивой продукции изъята. Производители будут допрошены следователем. Решается вопрос о назначении необходимых для выяснения обстоятельств произошедшего экспертиз.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в России из розничной продажи с декабря 2016 года изъято около 659 тыс. литров спиртосодержащей продукции, несоответствующей установленным требованиям.

За этот период проверено более 192 тыс. объектов по продаже алкогольных напитков. Опасная для здоровья человека и запрещенная к реализации продукция выявлена на 2,9 тыс. торговых объектах.

По результатам проверок на организации-нарушителей наложено более 102 млн рублей административных штрафов.

Меры позволили снизить продажу «палёного» алкоголя» в 16 раз, а количество летальных исходов сократилось на 2 тыс., отметили в Роспотребнадзоре.