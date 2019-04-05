Три человека в Татарии умерли, отравившись смесью алкоголя и «незамерзайки»
Казань, 5 апреля, 2019, 16:22 — ИА Регнум. В одном из сел Алексеевского района 4 апреля были обнаружены тела мужчины и женщины без признаков насильственной смерти, еще один пострадавший был госпитализирован и скончался в больнице. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»), сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Татарии.
Следствие полагает, что незадолго до смерти потерпевшие употребляли неустановленную жидкость, содержащую алкоголь. Родственница одного из погибших купила ее накануне.
«Предположительно, жидкость была приготовлена на одном из складских помещений в Пестречинском районе республики. При этом одним из ее компонентов была так называемая «незамерзайка», — уточнили в управлении.
В настоящее время проходят обыски на месте производства и складирования «незамерзайки». Партия фальшивой продукции изъята. Производители будут допрошены следователем. Решается вопрос о назначении необходимых для выяснения обстоятельств произошедшего экспертиз.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, в России из розничной продажи с декабря 2016 года изъято около 659 тыс. литров спиртосодержащей продукции, несоответствующей установленным требованиям.
За этот период проверено более 192 тыс. объектов по продаже алкогольных напитков. Опасная для здоровья человека и запрещенная к реализации продукция выявлена на 2,9 тыс. торговых объектах.
По результатам проверок на организации-нарушителей наложено более 102 млн рублей административных штрафов.
Меры позволили снизить продажу «палёного» алкоголя» в 16 раз, а количество летальных исходов сократилось на 2 тыс., отметили в Роспотребнадзоре.