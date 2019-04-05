Сочи, Краснодарский край, 5 апреля, 2019, 16:14 — ИА Регнум. 900 домовладений на территории дачного объединения в Сочи остались без электроэнергии, причиной отключения стали долги. После вмешательства прокуратуры подачу электроэнергии возобновили, сообщили в прокуратуре Краснодарского края 5 апреля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электрическая лампочка

Электричество в 900 домах, которые входят в дачное некоммерческое объединение граждан «Золотой гребешок», пропало 29 марта: поставщик Сочинский филиал ПАО «ТНС Энерго Кубань» отключил его за долги объединения, хотя изначально было заявлено лишь об ограничении.

Прокуратура сочла, что действиями энергетиков были нарушены права около двух тысяч жителей — в том числе детей, пожилых людей, инвалидов.

Как сообщили в надзорном ведомстве, отключение электроэнергии лишило жителей возможности пользоваться отоплением, холодным и горячим водоснабжением.

Прокуратура направила в Адлерский районный суд Сочи исковое заявление о признании незаконными действий по отключению электроснабжения и об обязании возобновить подачу электроэнергии. Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о применении на период рассмотрения гражданского дела обеспечительных мер — о возобновлении подачи электроэнергии в ДНОГ «Золотой гребешок».

Отметим, что ранее в одном из сел Карачаево-Черкессии из-за накопившихся домов от газоснабжения было отключено 550 жилых домов.